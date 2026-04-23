セブン−イレブンの一部店舗で、今朝から商品の発注ができないシステムトラブルが発生していることがわかりました。セブン−イレブンによりますと、一部店舗で今朝から商品の発注ができない状態が続いているということです。原因はサイバー攻撃によるものではなく、システムメンテナンスによる作業上のトラブルだとしています。影響の範囲は調査中としていますが、明日以降、店頭に並ぶ商品数が減るなど影響が見込まれています。そ