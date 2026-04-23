ＳＢＩ新生銀行が後場に入り急上昇している。午前１１時３０分ごろに集計中の２６年３月期連結業績予想について、最終利益が従来予想の１０００億円から１１３０億円（前の期比３３．７％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。法人貸出、個人預金、住宅ローンなどにおける利ザヤ収益や手数料収益の拡大、証券投資における運用収益の拡大などが寄与した。なお、業績上振れに伴い、