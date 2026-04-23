俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演中の奥田亀吉役・三浦貴大がコメントを寄せた。【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ――亀吉の人物像をどのように感じていらっしゃいますか？脚本を読んで、時代的に亀吉のような人間がいることは想像できますし、役として演じるのはお