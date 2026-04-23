北海道・室蘭警察署は、登別市に住む自称会社員の男（27）を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は4月22日午後4時ごろ、登別市中央4丁目にあるショッピングセンター内の女子トイレに正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、女子トイレ内で盗撮が疑われる行為があり、従業員が男を現行犯逮捕したということです。調べに対し男は「性癖を満たすためだった」と容疑を認めています。警