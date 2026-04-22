元TBSアナウンサーでフリーの枡田絵理奈（40）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。ネットショッピングをする際に行っていることを明かした。この日のテーマは「ダマされやすい女と疑り深い女」。枡田アナは「疑り深い方なんですけど、ネットショッピングで1回詐欺にあいそうになったことがあって」と言い、それは「同じ商品が2度に渡って送られて来て。送り付け詐欺見たいみたいな感じ」だ