スノーボード男子ハーフパイプで、2月のミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）が22日、東京都内で行われた契約を結ぶヨネックス主催の祝勝会に出席した。3度目の出場で悲願の金メダルを獲得した五輪のほか、W杯総合優勝、招待大会の「ザ・スノーリーグ」シーズン制覇とタイトルを総なめした1年を振り返り、「スノーボード人生で一番自分を称えたいシーズンになった」と満足げに語った。長いシーズンを3月