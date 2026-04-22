未成年にわいせつな行為をしたとして大学生の男が逮捕されました。児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、金沢市在住で石川県内の大学に通う19歳の男です。男はおととし7月、石川県内に住む未成年の男の子に対し、自分の体を触らせるわいせつな行為をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、2人には面識があったということです。調べに対し、男は「間違いありませ