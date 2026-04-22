「多くの方に楽しんでほしい」と話す中田さん＝２２日、神奈川新聞社平塚競輪場で５月１日から６日間行われる日本選手権競輪（Ｇ?）をＰＲしようと、主催関係者らが２２日、神奈川新聞社を訪れた。トップクラスが集まる頂上決戦は、平塚では３年ぶりの開催。地元エースで昨年末のグランプリを制した郡司浩平をはじめ、松井宏佑、松谷秀幸、和田真久留といった神奈川勢の活躍に期待が集まる。古性優作（大阪）らＳ班４人を擁す