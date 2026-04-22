ABEMA『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』が11日から12日にかけて生配信された。『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○番組関連動画のSNS総再生数は…『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円!』は、コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、