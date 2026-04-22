あきんどスシローは、世界的に人気なスペースファンタジーRPG『崩壊:スターレイル』との2回目となるコラボレーション「黄金の一皿」を4月27日より全国のスシローにて実施する。今回のコラボでは、限定グッズ付きのおすしやスイーツなど、複数の商品が第1弾と第2弾の期間に分けて登場するとのことだ。また、70皿完食を目指すSNSキャンペーンや、世界観を体感できるスペシャルコラボ店舗の展開など、食事と一緒に楽しめるコンテンツ