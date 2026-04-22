四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地を20日に訪問し、日本から戻ったジャイアントパンダ「浜ファミリー」の暮らしぶりを取材した。中国新聞網が伝えた。和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドで飼育されていたパンダの「良浜（ラウヒン）」「結浜（ユイヒン）」「彩浜（サイヒン）」「楓浜（フウヒン）」が昨年6月28日、成都双流国際空港に到着し、海外最大の飼育パンダ群だった「浜ファミリー」の構成パンダが全て中国