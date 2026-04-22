グーグルやインテル、マイクロソフトなどテクノロジー企業で活躍する“文系人材”がいる。文化人類学者でアイデアファンド代表取締役の大川内直子さんは「ビジネス人類学は1980年代から盛んに行われ、1990年頃には世界の名だたる企業が文化人類学者を社内に抱えていた」という――。※本稿は、大川内直子『世界のビジネスエリートが身につける教養 文化人類学』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com