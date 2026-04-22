12日（日）6時、チームみらいの安野貴博党首が地方の課題などについて語る「朝からガチ安野」が放送された。番組では安野党首と2ちゃんねる創設者のひろゆき氏らが「少子化対策」について議論した。【映像】安野党首が「少子化対策」を語った瞬間（実際の様子）安野党首は「福祉的な側面での『子育て支援』はいろいろとやられてきたと思うが、『少子化対策』もしっかり打つべきではないか。海外の事例を見ると、可処分所得に占