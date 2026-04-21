天皇、皇后両陛下は２１日、外交関係樹立２０周年を記念して来日したモンテネグロのヤコブ・ミラトビッチ大統領夫妻と皇居・御所で会見された。宮内庁によると、ミラトビッチ大統領はモンテネグロへの日本の支援に謝意を示した上で、ミロイコ・スパイッチ首相が日本への留学経験があり、日本語も堪能なことなどを紹介。天皇陛下は、モンテネグロの美しい景観について話題にされたという。