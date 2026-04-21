中国ではこのところ、趣向を凝らしたさまざまな減量キャンペーンが各地で相次いで実施されて注目を集めています。中国南西部の重慶市や雲南省の各地では住民はコミュニティーの減量管理計画を通して、0．5キロ減量するごとに、同じ重さの牛肉または牛骨を奨励品として得ることができます。また、腹回りが明らかに細くなった住民は地鶏をもらえます。肥満がますます緊迫した公衆衛生上の問題になっていることから、地元政府はこの減