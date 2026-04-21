「皇室って、結局いくら税金を使っているの？」この疑問は、皇室に関心がなくても一度は耳にしたことがあるはずだ。 豪華な儀式に、広大な皇居。日常生活ではまず想像しない世界がそこにある以上、「相当なお金がかかっているのでは」と思うのも無理はない。 しかし、皇室のお金を正しく理解するには、「ざっくり大金」というイメージをいったん横に置く必要がある。実際の皇室のお財布事情は、法律と制度にがっちり縛ら