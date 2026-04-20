2026年10月よりNHK Eテレにて放送予定のシリーズ累計550万部を突破した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本「パンどろぼう」を原作としたTVアニメのティザーPV第2弾が公開。注目のパンどろぼうを演じるのは、声優の朝井彩加さんに決定！ティザーPVにて愛らしいパンどろぼうのキャラクターボイスを解禁！あわせてエンディング主題歌アーティストがきゃりーぱみゅぱみゅさんに決定したことも発表されました！加えて、ティザービ