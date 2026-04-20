LINEヤフーは20日、AIエージェントの新ブランド「Agent i」を発表し、提供を開始した。LINEアプリやYahoo! JAPANの検索窓などからアクセスできるもので、ほかのAIのようにプロンプトを入力するだけでなく、シーンに合わせたメニューのようなものも用意されている。 また、LINEヤフーの各サービスと連携しているのも大きな特徴の1つで、Yahoo!ショッピングやebookjapanなどのECサイト