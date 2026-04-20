女子サッカー・なでしこリーグ1部の結果です。岡山湯郷ベルは、おととい（18日）、アウェーでASハリマアルビオンと対戦。 同点で迎えた後半アディショナルタイムに、寺尾が右足で押し込み、4対3で勝利しました。4試合ぶりの白星です。次節は今月26日、ホームにヴィアマテラス宮崎を迎え撃ちます。