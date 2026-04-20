アマゾンが、薄型テレビやモニターなどの映像機器が搭載するHDMI端子に直結して使えるメディアストリーミングプレーヤー「Fire TV Stick」シリーズの新製品を発表しました。アマゾンが、メディアストリーミングプレーヤー「Fire TV Stick HD」を2年ぶりに刷新しました今回登場する新商品は「Fire TV Stick HD」。2024年10月下旬に発売したモデルの後継機種であり、Fire TV Stickシリーズの中での位置づけは「HD（フルHD）対応のベ