お笑いコンビ「オードリー」の春日俊彰が２０日、埼玉・所沢市の西武園ゆうえんちで日本初の新アトラクション「シューティング遊園地」の事前取材会を行った。同アトラクションは、所沢市出身の春日が「西武園ゆうえんちの化身」として的になったシューティングスタイルのゲーム。園内各所にある的をアトラクションに乗りながら狙ったり、動く的を外から撃つという２つの楽しみ方がある。春日は園内のアトラクションのグッズ