【モデルプレス＝2026/04/20】東野圭吾氏史上、最大の問題作と呼ばれる小説『殺人の門』（角川文庫）が、俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）と松下洸平のW主演で実写映画化決定。2027年2月19日に公開される。【写真】東野圭吾氏“史上最大の問題作”山崎賢人＆松下洸平で実写化された最新予告◆東野圭吾氏作「殺人の門」実写映画化“親友”の人生を狂わせる男・倉持（山崎）と、そんな“親友”を殺したい男・田島（