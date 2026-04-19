女優で１児の母の大政絢が、愛犬とのオフの様子を１９日、ＳＮＳにアップした。愛犬と一緒に東京タワーの目の前の芝生でくつろぐ写真を添え、「（※犬のマーク）たちも幸せそうな顔をとても気持ちのいい時期になってきた！」とルイ・ヴィトンの全身コーデでリラックスする姿を公開。「＃ｐｒ」の言葉も添えており、キャップからバッグ、スニーカーまでルイ・ヴィトンで、まるでファッション雑誌のグラビアから抜けだしてきた