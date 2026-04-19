◆米大リーグロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打で、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５０」に更新した。だがチームは逆転負けを喫して、連勝は「４」でストップした。初回は先頭・大谷の一塁へのゴロが悪送球を誘う（記