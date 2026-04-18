歌手の和田アキ子（７６）が１８日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」に出演。先月２９日に最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」への思いを語った。「アッコに――」で約４０年にわたって生放送のＭＣを務めてきた和田だが「『おまかせ！』が終わってね、正直?おまかせロス?というかね。４０年も生放送で同じことをやってきて、絶対、体がどっか変わると思った。何ともないですね」