自分の意図が伝わらず、誤解を招いてしまったという経験が、誰しも一度はあるはず。そんな“行き違い”を防ぐために知っておきたい「言い換え」の方法を櫻坂46の秀才コンビ・小田倉麗奈さん&勝又春さんと学びましょう。今回のテーマは、オンラインで繋がる会話術。顔を見ずに文字でのコミュニケーションをとる場合、相手の捉え方によっては誤解が生じることも。そんなとき使える“言い換え”テクとは？今回の先生佐藤友紀信越