日本バレーボール協会が発表日本バレーボール協会（JVA）は17日、2026年度の男子代表登録メンバー37人を発表した。主将の石川祐希（ペルージャ）、昨季は代表活動を休養していた西田有志（大阪ブルテオン）らに加え、昨季は出場のなかった関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）がメンバー入り。ファンからは歓喜の声とともに、名前のなかった選手への悲鳴も上がっている。関田は、2021年の東京五輪、24年のパリ五輪代表の32歳