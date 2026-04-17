チャンネル登録者数1630万人を誇る人気ユーチューバー・はじめしゃちょーが17日、チャンネルを更新。“5億円”の自宅の現在の価値を公表した。はじめしゃちょーは、2021年8月に3億円で一軒家を購入。サウナやシアタールーム、核シェルターなど総額2億円をかけて増設したことを動画を通じて伝えてきた。動画では、不動産鑑定士の中瀬桃太郎氏が登場。2人は自宅敷地内を細かく見て回り、中瀬氏は「綺麗に使っている」「植木が