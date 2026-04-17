JR東日本と伊藤忠商事は、それぞれの子会社に当たるJR東日本不動産、伊藤忠都市開発の不動産2社統合を決め、統合契約を結んだ。統合新会社はJR東日本が60%、伊藤忠商事が40%出資する「JR東日本伊藤忠不動産開発」で、10月をめどに設立される。JR東日本の社宅跡から再開発に入り、商業施設やオフィスビル、マンション、宅地などを整備する。【こちらも】ジョイフル本田とアークランズ、共同持ち株会社設立で経営統合へ統合新会