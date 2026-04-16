先月２７日、米沢市で発生した住宅火災で、焼け跡から発見された遺体は、この家に住む９６歳の女性であったことがわかりました。 【画像】火災現場 警察によりますと、この火災は、先月２７日午後５時５０分ごろに米沢市城南の住宅で起きたものです。 焼け跡から１人の遺体が見つかっていて、ＤＮＡ型鑑定の結果、遺体はこの家の住人で連絡が取れなくなっていた９６歳の中村悦子さんであることがわかりました。死因は焼死でした