軽やかな着こなしを楽しみたい春は、ヘアスタイルのイメージチェンジにもぴったりな季節。なんとなく続けてきた古見えボブは卒業して、大人の魅力を引き立てる「今っぽボブ」にシフトしてみては？ 今回ご紹介するのは、40・50代に似合う軽やかなボブ。程よい抜け感と上品さを両立させたヘアスタイルをピックアップしました。 髪の悩みに寄り添う外ハネボブ 首元のくびれでメリハリをきかせたボブスタイル。トップ