＜春のプチイメチェン＞ 古見えボブは卒業！！【40・50代】が真似したい「今っぽボブ」

軽やかな着こなしを楽しみたい春は、ヘアスタイルのイメージチェンジにもぴったりな季節。なんとなく続けてきた古見えボブは卒業して、大人の魅力を引き立てる「今っぽボブ」にシフトしてみては？ 今回ご紹介するのは、40・50代に似合う軽やかなボブ。程よい抜け感と上品さを両立させたヘアスタイルをピックアップしました。

髪の悩みに寄り添う外ハネボブ

首元のくびれでメリハリをきかせたボブスタイル。トップにボリュームを演出でき、ペタンコ髪が気になる人にもおすすめです。レイヤーを入れすぎず、まとまりやすく仕上がっているのが嬉しいポイント。髪の広がりやパサつきなどの悩みにも寄り添ってくれそうです。

髪の動きでニュアンス感をプラス

あごの長さで揃えて首元をすっきりさせたニュアンスボブ。春らしく爽やかな雰囲気をさりげなく漂わせ、全身をバランスよく見せてくれそうです。クセを活かしてスタイリングすることで、ニュアンス感のある雰囲気に。@amimotokiさんによると「動きが出にくい方はゆるくパーマを仕込むのがおすすめ」とのこと。

こなれ感たっぷりなハイライトボブ

こちらのボブは、細いハイライトによって軽やかさが演出されているのがポイント。白髪を自然に馴染ませながら、こなれた雰囲気に仕上げています。美しい毛流れを強調するハイライトは、大人なボブと好相性。大人の余裕と春らしい軽やかさを両立できそうです。

立体感のあるふんわりボブ

アクティブな雰囲気の外ハネボブに、ハイライトを組み合わせたヘアスタイル。ハイライトの陰影が髪に立体感を与え、ふんわりと柔らかい仕上がりになっています。顔まわりの髪の動きが華やかで、春のイメージチェンジにぴったりです。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@amimotoki様、@sakosakosakosako様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri