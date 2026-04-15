入社したばかりの後輩たちは、初々しくてつい構いたくなってしまうもの。会社生活になじめず愚痴ばかりこぼす新人女性がいたら、やさしく声をかけることで、好感度アップも狙いたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性401名に聞いたアンケートを参考に「雑用を嫌がる新入社員女性の心をつかむ接し方」をご紹介します。【１】「最後までやり遂げるところ、尊敬してるよ」と仕事への姿勢を評価する「『責任感が強い！