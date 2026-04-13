市場参入から1年で大躍進のジェイクー中国ブランドのジェイクー（Jaecoo）が販売するSUV『7』が、3月の英国の新車販売台数で1位になった。このニュースはさほど驚きではなかったが（昨年はほぼ毎月トップ10入りを維持していた）、掘り下げてみる価値のある重要なトピックである。【画像】プレミアム志向だけど低価格な中国製SUV【ジェイクー7を詳しく見る】全22枚このジェイクー7が英国のベストセラー車になることが、すでに必然