『ガキ使』『ボキャブラ天国』でブレイクしたお笑いコンビ「モリマン」のホルスタイン・モリ夫。『ガキ使』での「山崎（当時）VSモリマン」という真剣勝負企画も話題となったモリ夫は、現在、北海道でスナックを経営している。『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」は当時の心境とモリ夫の「顔を変えた」スナック経営の日々に迫った。【映像】現在のモリマン・モリ夫（52）北海道･すすきの。東京の歌舞伎町、福岡の中洲と並