ひと口サイズでしっとり食感「1日分の鉄分が摂れる チーズケーキ仕立ての焼きショコラ」ローソン店内の一角にある「ナチュラルローソン菓子」のコーナーには、たくさんの小袋菓子がハンギングされています。 「エネルギー200kcal以下」、「糖質10g以下」、「塩分0.5g以下」のいずれかの基準を満たす健康志向のオリジナル菓子シリーズで、お菓子は食べたいけど健康やダイエット、美容も気になるという人にうってつけ。 このシリーズ