ひと口サイズでしっとり食感「1日分の鉄分が摂れる チーズケーキ仕立ての焼きショコラ」

ローソン店内の一角にある「ナチュラルローソン菓子」のコーナーには、たくさんの小袋菓子がハンギングされています。

「エネルギー200kcal以下」、「糖質10g以下」、「塩分0.5g以下」のいずれかの基準を満たす健康志向のオリジナル菓子シリーズで、お菓子は食べたいけど健康やダイエット、美容も気になるという人にうってつけ。

このシリーズに2026年3月24日（火）に新しく仲間入りしたのが「1日分の鉄分が摂れる チーズケーキ仕立ての焼きショコラ」168円。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」によると、成人女性（18〜49歳）の1日の鉄分の推奨量は月経のない時で6.0〜6.5mg、月経時は10.5〜11.0mgです。

しかし鉄分は摂取しにくく、不足がちとのこと。

そんな鉄分を手軽に摂れるのがこれ。1袋あたりの鉄分は9.3mg。

中には9個のショコラが入っていたので1粒あたり約1mgの鉄分が入っていることになります。

1個の大きさは2cm角で、高さ1cmほど。手軽につまんで、ひと口で食べるのにちょうどいいサイズです。

表面はほろっとした食感で、口の中ではしっとり。チーズケーキの風味とホワイトチョコのような甘くてミルキーな風味が楽しめます。



ちょっと仕事に疲れた時のエネルギー補給などに、紅茶やコーヒーのお供にぴったりです。

１袋・40gあたりのカロリーは210kcal。1粒あたり23.3kcalです。



ザクザク食感とほどよい甘さ！「1日分の鉄分が摂れる クランチチョコ」

続いてご紹介するのは「1日分の鉄分が摂れる クランチチョコ」198円。取材時には、1袋の中に長方形のクランチチョコが11個入っていました。

1包装の鉄分は9.6mg。1個食べると約0.8mgの鉄分が摂れることになります。

1個の大きさは横3×縦1×高さ0.7cmほど。つまみやすい長方形です。 細かく砕かれたクッキーやビスケットがチョコで固められ、表面は凸凹しています。

表面はしっとりしているのですが、噛むとザクザクとした食感。ほどよい甘さが楽しめます。

1袋・38g当たりのカロリーは197kcal。11個入りでしたので、1個当たりのカロリーは約18kcalです。



キュンと甘酸っぱい！「コラーゲンゼリー ピーチ＆ザクロ」

最後にご紹介するのが「コラーゲンゼリー ピーチ＆ザクロ」228円。

※関東・甲信地域のローソンのみの取り扱い商品となります。

コラーゲンは、身体を構成するタンパク質のひとつ。細胞同士をつなぎ合わせる役割を果たしていて、美容や健康に欠かせない成分です。

「コラーゲンゼリー ピーチ＆ザクロ」は1袋4本入りで、1本当たりにコラーゲン1000mgが配合されています。

スティックの上の方の「OPEN」と書かれているところから開けて、指で押し出すようにすると、ゼリーが出てきます。

少し吸い込むようにすると、つるんと口の中にゼリーが飛び込んできます。

キュンと甘酸っぱい味わいで、ちょっとリフレッシュしたいときにぴったりです。

コラーゲンの1日当たりの摂取目安量は5000〜1万mgといわれているのだそう。

一度に大量に摂るより、こまめに摂取する方がよいようです。

小分けになったスティックタイプのゼリーなら、いつでも手軽にコラーゲンが摂れますね。

コラーゲンには魚由来のものと牛や豚など動物性のものがあります。

「コラーゲンゼリー ピーチ＆ザクロ」の原材料名を見ると、使用されているのは吸収されやすく美容成分としての評価が高いフィッシュコラーゲンです。

1本・10g当たりのカロリーは8.3kcal。

鉄分とコラーゲンは、女性にとって大切な成分。

サプリメントで摂る人も多いと思いますが、「ナチュラルローソン菓子」のシリーズなら、おいしく、気軽に、楽しみながら摂れそうです。

いずれも小袋なので、1袋全部食べ切ってもカロリーが控えめなのも安心なポイント。

気になった方は、ローソンの「ナチュラルローソン菓子」のコーナーで探してみてください。

※紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。



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Text & PHOTO：YUKO

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