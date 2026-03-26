「数字だけちょっと重くて…」現地時間３月25日、日本代表の練習後にそう言って記者団の笑いを誘ったのが、“33歳”の伊東純也だ。長友佑都や遠藤航がいずれも怪我で選外の今回、伊東は谷口彰悟（34歳）に次ぐ高年齢である。年齢を重ねるとともに懸念されるのが、フィジカル面の衰え。伊東の武器のひとつがスピードで、「それが衰えたらどうしようという不安はないか」と記者のひとりに問われると、本人は以下のように答えてい