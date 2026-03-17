推せる。『罪人たち』マイケル・B・ジョーダンは2026年（第98回）で主演男優賞を獲得した後、その足でハンバーガーのファーストフード店に出かけ、ハンバーガーを貪り食ったようだ。 なんと彼は授賞式の後、スーツ姿で輝くオスカー像を手に持ったまま、イン・アンド・アウトの店舗を訪問。まさかのオスカー俳優の登場で、店員さんも大喜びの様子だ。 ジョー