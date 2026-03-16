『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、櫻坂46の藤吉夏鈴、守屋麗奈、的野美青、山粼天、田村保乃が登場した。4月11日（土）・12日（日）にMUFGスタジアムでの「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を控え、ますます注目度を増している櫻坂46。ここでは、会場を熱狂の渦に巻き込んだ5人のランウェイを紹介す