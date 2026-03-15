東京ヤクルトスワローズは15日、球団マスコット「つば九郎」が今シーズンより活動を再開することを発表しました。ヤクルトは昨年2月、球団マスコット「つば九郎」を支えてきた社員スタッフが亡くなったことを発表。しばらく活動休止となっていました。球団は、「活動休止中は、さまざまな想いやメッセージをいただき、ありがとうございました。皆さまからのお声を受け止め、これまでの歩みを大切にしながら、つば九郎が築いてきた