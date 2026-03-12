◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組キューバ―カナダ（１１日・プエルトリコ、サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）２勝１敗同士のキューバとカナダが準々決勝進出をかけて激突。キューバは現地６日のパナマ戦で３回２／３を無失点に抑えた、昨年パ・リーグＭＶＰ左腕モイネロ（ソフトバンク）が先発した。１回先頭打者に中前安打、続く打者にピッチクロック違反もあって四球で一、二塁。３番オニール（オリオールズ）を空振り三