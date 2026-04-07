「カラメルからめるプリンタルト」ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」を4月14日から、全国のファミリーマート約1万6400店舗で数量限定発売する。「カラメルからめるプリンタルト」は、ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを表現したアイスクリーム。卵のコクを感じられるカスタードアイスクリームに、食感のアクセントになるタルトグラハムクッキーを加え、天面に