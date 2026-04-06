All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、長野県在住35歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：35歳女性同居家族構成：本人、夫（40歳）居住地：長野県住居形態：賃貸雇用形態：パート・アルバイト世帯年収：本人200万円、夫450万円現預金：1100万円リスク資産：25万円「信用金庫の定期預金に300万円入れたままになっています」現預金の預け先