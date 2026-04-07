阪神甲子園球場に、7年ぶりにジェット風船が解禁され、ラッキー7のあの光景が戻ってきました。 新型コロナウイルスの影響で2020年から中断されていました。 今年の甲子園開幕戦となった7日、阪神タイガースは先発の才木投手が自己最多の15奪三振を奪い、打っては森下選手のホームランや佐藤選手のタイムリーヒットなどで7回表で7-3とヤクルトをリード。 7回ウラのタイガースの攻撃