ジャーナリングの基本「書く時間を決める」 歯磨きや入浴と同じように、ジャーナリングを「心のメンテナンス時間」として、１日のスケジュールに組み込んでしまいましょう。 寝る前のジャーナリングは感情の整理に 私たちは毎日、無意識に多くのストレスやマイナス感情を抱え込んでいます。言えなかった言葉、理不尽な出来事への怒り、失敗への後悔、漠然とした不安……そんな思いや感情を抱えたまま布