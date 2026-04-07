国会では午後今年度の予算案が成立する見通しで参議院では予算委員会の集中審議が行われています。国会記者会館から中継です。犬伏凜太郎記者：連日、中東情勢をめぐる対応に注目が集まる中高市総理大臣はイランとの首脳会談の実現に向けて意欲を示しました。立憲民主党・勝部賢志参議院議員：会談をする大きなポイントはどんなところだというふうにお考えですか。高市総理大臣：私が目指すのはやはりホルムズ海峡の安全な航行、こ