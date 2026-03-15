「ＷＢＣ・準々決勝、イタリア代表８−６プエルトリコ代表」（１４日、ヒューストン）プエルトリコは終盤に猛反撃を見せるも、投手陣が２度のビッグイニングを献上してしまい準々決勝で敗退となった。初回にカストロの先頭打者アーチで幸先よく先制したプエルトリコ。だが直後、先発のルーゴがまさかの大乱調。四球からピンチを広げて１死しか奪えずにマウンドを降りるなど一挙４失点を喫して試合をひっくり返された。二回