ラグビー・リーグワン１部の東京ベイは７日、今季限りでの退団選手を発表。元日本代表主将でフランカーのピーター・ラブスカフニと、元オーストラリア代表のＳＯバーナード・フォーリー、ロックのデービッド・ブルブリングが現役を引退することも発表された。２０１６年にトップリーグ時代のクボタ（現東京ベイ）に入団したラブスカフニは、１９年７月のフィジー戦で日本代表初キャップ。日本がＷ杯で史上初めて８強進出した１