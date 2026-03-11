「緊急で動画を回させてもらっています」カメラを真っ直ぐに見つめて、ネクタイにスーツ姿でこう語ったのは元KAT-TUNの田口淳之介（40）。3月11日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、9日にXとインスタグラムのアカウントが突如削除された“真相”を明かした。ネットニュースでも両アカウントが削除されたことが取り上げられ、色んな人から心配の連絡が寄せられたという田口。「事実ですね。事実、インスタグラム、Xのほうのアカウ